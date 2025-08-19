Rus y Andraos entregaron una nueva unidad móvil para Bomberos del Valle de Uco

En la mañana de hoy, el Intendente Emir Andraos de Tunuyán y la Ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, visitaron el cuartel de Bomberos del Valle de Uco para hacer entrega de una nueva unidad móvil y equipamiento estratégico. El recurso fue recibido por el Director de Bomberos de la Provincia, Cristian Praga junto a todo el cuerpo de Voluntarios, quienes destacaron la importancia de esta incorporación que fortalecerá el cuidado de la comunidad.

Se trata de una unidad 4×4 equipada con tanque de agua de 500 litros, herramientas especializadas y suspensión neumática, diseñada para optimizar los tiempos de respuesta, incluso en zonas de difícil acceso.

Durante el acto, el jefe comunal expresó: “Celebro las inversiones que tienen que ver con el cuidado de la ciudadanía, la articulación que venimos trabajando con la ministra, de este modo la sinergia es más productiva”. También hizo referencia a los desafíos que impone el cambio climático, remarcando la necesidad de mantener una comunicación activa sobre el uso responsable del fuego en zonas donde está prohibido.