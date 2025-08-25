Robaron en una vivienda de Tupungato

Fue en Cordón del Plata.

Un hecho de inseguridad se dio en el departamento de Tupungato. Sucedió cuando una mujer de 26 años regresó a su casa ubicada en calle El Álamo del Cordón del Plata y constató que autores ignorados ingresaron por la ventana trasera sin medidas de seguridad, sustrayendo un televisor Noblex de 42″, un televisor Noblex de 32″, una plancha de pelo, un secador de pelo y una garrafa de 10 kilos.

El Ayudante Fiscal Dr. Reinado del Río dispuso la intervención de Policía Científica e Investigaciones, además de la denuncia y actuaciones de rigor.