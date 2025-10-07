Robaron en una plaza de Tunuyán, quedaron registrados en las cámaras y fueron detenidos

Sucedió en el Barrio Unexpo.

El hecho ocurrió cuando personal del Centro Inteligente de Operaciones (CIO) Tunuyán alertó que dos sujetos mayores y un menor estaban en el interior de la plaza sustrayendo elementos.

Al desplazarse efectivos de Cuerpos Especiales comenzaron un patrullaje por la zona, dando con los sujetos en calle Calderón.

Al requisarle el carro que llevaban se encontró que en su interior tenía cartones, latas, y un banco de madera (realizado de forma artesanal), elemento sustraído de la plaza. Por el hecho intervino el ayudante fiscal en turno.