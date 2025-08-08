Robaron en una finca de Tupungato

Se llevaron varias herramientas.

Un vecino de Tupungato denuncio un robo en su vivienda ubicada en Ruta 88. Sucedió anoche, cuando luego de ausentarse durante algunas horas de su hogar se vio sorprendido por una situación de inseguridad.

Notó que dañaron la puerta de ingreso de la cocina y se llevaron, un televisor LED BGH de 42 pulgadas, una motosierra marca Echo color naranja, una motosierra extensible Echo color naranja, una motosierra eléctrica roja sin marca visible, una bordeadora azul sin marca y una carabina calibre 22 color marrón de adorno.

Por el hecho, se solicitó la intervención de Científica, Canes e Investigaciones.