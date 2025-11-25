River perdió con Racing y quedó eliminado

Racing superó a River por 3 a 2 en un electrizante encuentro disputado este lunes por la noche en el estadio Presidente Perón, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

La “Academia” abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo con un tanto de Santiago Solari. En el complemento, un gol en contra de Lucas Martínez Quarta, a los 28 minutos, estiró la ventaja para el local. Cuando el partido agonizaba, Gastón Martirena apareció en el tercer minuto adicionado para marcar el 3-2 definitivo.

River había logrado igualar transitoriamente con dos goles consecutivos: Ian Subiabre descontó a los 17 minutos del segundo tiempo y, apenas un minuto más tarde, Juan Fernando Quintero puso el 2-2 que encendió el encuentro.

Con este triunfo agónico, el equipo de Gustavo Costas avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Lanús y Tigre.