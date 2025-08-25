Riña, droga y detenidos en Tupungato

Resultaron con lesiones leves.

Durante el fin de semana, en el departamento de Tupungato la policía realizó diferentes intervenciones.

En primer lugar, una riña que tuvo lugar en el Loteo Moyano entre vecinos, allí detuvieron a tres personas por lesiones leves con intervención de la Oficina Fiscal y procedieron al secuestro de un machete de 40cm de largo.

Sobre estupefacientes por la Ley 23.737 hubo dos procedimientos. El primero se dio en el interior del Barrio Arco Iris, donde en la requisa a un joven, le encontraron un envoltorio de nylon con cogollos de marihuana. En la otra intervención que se llevó a cabo en calle Güemes, personal policial en la requisa encontraron dos bolsas de nylon con cogollos de marihuana.

Por último, sobre medidas pendientes con la Justicia, la Unidad identificó a través de los equipos biométricos de identificación dactilar, a SEIS ciudadanos que tenían medidas, las mismas eran de los años 2025, 2024 y 2018.