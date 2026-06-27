Rescatistas argentinos ya trabajan en Venezuela para asistir a las víctimas del devastador terremoto

Un contingente de 26 efectivos del Ejército Argentino llegó durante la madrugada de este sábado a Venezuela para sumarse a las tareas de búsqueda y rescate tras los fuertes terremotos que sacudieron la costa norte del país y dejaron cientos de muertos, miles de desaparecidos y una extensa destrucción.

Las primeras horas de una emergencia son decisivas, por eso nuestras Fuerzas Armadas ya se encuentran desplegadas en las zonas afectadas por los terremotos, llevando adelante tareas de búsqueda y rescate.



Al frente del contingente argentino se encuentra el coronel Wissinger,… pic.twitter.com/78VlDLug0l — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026

La delegación aterrizó cerca de las 2:30 en Caracas y fue recibida por autoridades militares venezolanas, dando inicio al operativo humanitario coordinado por el Gobierno argentino.

La misión está encabezada por el coronel Miguel Ángel Wissinger y tendrá como principal destino la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles.

Los integrantes de la Agrupación Perros de Guerra de la @Armada_Arg ya se encuentran en Venezuela, donde participan de las tareas de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron al país.



Entrenados para operar en escenarios complejos, estos canes y sus guías cumplen una… pic.twitter.com/94RHGZe1XE — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 27, 2026

El grupo argentino está integrado por especialistas en rescate urbano en estructuras colapsadas, médicos emergentólogos, enfermeros, personal de apoyo y binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas entre los escombros. Además, participan expertos en manejo de drones y operadores de plantas potabilizadoras de agua.

Junto al personal, Argentina envió una importante carga de ayuda humanitaria que incluye una ambulancia equipada, medicamentos, 134 carpas, dos plantas potabilizadoras, 48 kits de cocina, camillas, colchones y equipos de aire acondicionado destinados a asistir a las familias damnificadas.

El despliegue fue realizado mediante un operativo logístico que involucró un avión Embraer, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, que partieron desde la Base Aérea de El Palomar.

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Según informaron desde el Ministerio de Defensa, la misión fue organizada tras la decisión del presidente Javier Milei de brindar asistencia al pueblo venezolano frente a la magnitud de la tragedia. El operativo es coordinado por el Estado Mayor Conjunto, la Cancillería, la Jefatura de Gabinete y la Agencia Federal de Emergencias, con apoyo de la Armada Argentina.