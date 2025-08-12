Relevamiento de Zonda en el Valle de Uco

Así está la situación.

Oficialmente, desde Defensa Civil emitieron el un informe oficial sobre el viento Zonda en la provincia.

Malargüe:

-Temperatura de 22.2°C., cielo parcialmente nublado, viento del noreste a 27 km/h con ráfagas de 68 km/h y visibilidad a 20 km.

(Informa Sra. Alicia Hernández de DC).

San Rafael:

-Temperatura de 22°C., cielo mayormente nublado, viento del sudeste a 28 km/h y visibilidad a 20 km.

(Informa Sra. Soria Patricia de DC).

General Alvear:

-Temperatura de 23°C., cielo despejado y viento del oeste a 17 km/h con ráfagas de 25 km/h.

(Informa Sr. Carlos Zilli de DC).

Tupungato:

-Temperatura de 25°C., cielo mayormente despejado y viento Zonda de leve a moderado. Las rutas se encuentran transitables con precaución y visibilidad reducida por tierra en suspensión.

Zona de Santa Clara, Gualtallary y La Carrera: Viento Zonda de moderado a fuerte.

(Informa Sr. Carlos Ríos de DC).

Tunuyán:

-Temperatura de 15°C., cielo parcialmente despejado y sin viento.

Zona del Manzano Histórico: Viento moderado del oeste con ráfagas fuertes.

(Informa Sr. Fabricio González de DC).

San Carlos:

-Temperatura de 24°C., cielo parcialmente despejado y viento del noreste a 8 km/h.

(Informa Sr. Elian Simón de DC).

Uspallata:

-Viento de leve a moderado de oeste a este.

(Informa Sr. Mario Lucero).

Las Heras:

-Temperatura de 23°C., cielo nublado y viento de oeste a este a 5 km/h.

(Informa Sra. Antonella Escalante de DC).

Luján de Cuyo:

Centro: Temperatura de 21°C., viento Zonda en altura.

Zona Potrerillos: Temperatura de 20°C., viento leve del suroeste con polvo en suspensión.

(Informa Sr. Gustavo Fracaro de DC).

Guaymallén:

-Temperatura de 23°C., cielo nublado, viento del noreste a 4 km/h y humedad del 40%.

(Informa Sra. Nadia Fernández de DC).

Santa Rosa:

-Temperatura de 24°C., cielo mayormente nublado con polvo en suspensión y sin viento.

(Informa Sr. Helvio Suárez de DC).

San Martín:

-Temperatura de 22°C., cielo parcialmente nublado y sin viento.

(Informa Sr. Maximiliano Guzmán de DC).

Junín:

-Temperatura de 23°C., cielo nublado, sin viento y sin novedad.

(Informa Sr. Mauricio Zammitto de DC).

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.