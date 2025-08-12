Relevamiento de Zonda en el Valle de Uco

Así está la situación.
Oficialmente, desde Defensa Civil emitieron el un informe oficial sobre el viento Zonda en la provincia.
Malargüe:
-Temperatura de 22.2°C., cielo parcialmente nublado, viento del noreste a 27 km/h con ráfagas de 68 km/h y visibilidad a 20 km.
(Informa Sra. Alicia Hernández de DC).
San Rafael:
-Temperatura de 22°C., cielo mayormente nublado, viento del sudeste a 28 km/h y visibilidad a 20 km.
(Informa Sra. Soria Patricia de DC).
General Alvear:
-Temperatura de 23°C., cielo despejado y viento del oeste a 17 km/h con ráfagas de 25 km/h.
(Informa Sr. Carlos Zilli de DC).
Tupungato:
-Temperatura de 25°C., cielo mayormente despejado y viento Zonda de leve a moderado. Las rutas se encuentran transitables con precaución y visibilidad reducida por tierra en suspensión.
Zona de Santa Clara, Gualtallary y La Carrera: Viento Zonda de moderado a fuerte.
(Informa Sr. Carlos Ríos de DC).
Tunuyán:
-Temperatura de 15°C., cielo parcialmente despejado y sin viento.
Zona del Manzano Histórico: Viento moderado del oeste con ráfagas fuertes.
(Informa Sr. Fabricio González de DC).
San Carlos:
-Temperatura de 24°C., cielo parcialmente despejado y viento del noreste a 8 km/h.
(Informa Sr. Elian Simón de DC).
Uspallata:
-Viento de leve a moderado de oeste a este.
(Informa Sr. Mario Lucero).
Las Heras:
-Temperatura de 23°C., cielo nublado y viento de oeste a este a 5 km/h.
(Informa Sra. Antonella Escalante de DC).
Luján de Cuyo:
Centro: Temperatura de 21°C., viento Zonda en altura.
Zona Potrerillos: Temperatura de 20°C., viento leve del suroeste con polvo en suspensión.
(Informa Sr. Gustavo Fracaro de DC).
Guaymallén:
-Temperatura de 23°C., cielo nublado, viento del noreste a 4 km/h y humedad del 40%.
(Informa Sra. Nadia Fernández de DC).
Santa Rosa:
-Temperatura de 24°C., cielo mayormente nublado con polvo en suspensión y sin viento.
(Informa Sr. Helvio Suárez de DC).
San Martín:
-Temperatura de 22°C., cielo parcialmente nublado y sin viento.
(Informa Sr. Maximiliano Guzmán de DC).
Junín:
-Temperatura de 23°C., cielo nublado, sin viento y sin novedad.
(Informa Sr. Mauricio Zammitto de DC).
Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.