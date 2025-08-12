 Saltar al contenido
Valle de Uco

Relevamiento de Zonda en el Valle de Uco

agosto 12, 2025

Así está la situación.

Oficialmente, desde Defensa Civil emitieron el un informe oficial sobre el viento Zonda en la provincia.

Malargüe:
-Temperatura de 22.2°C., cielo parcialmente nublado, viento del noreste a 27 km/h con ráfagas de 68 km/h y visibilidad a 20 km.
(Informa Sra. Alicia Hernández de DC).

San Rafael:
-Temperatura de 22°C., cielo mayormente nublado, viento del sudeste a 28 km/h y visibilidad a 20 km.
(Informa Sra. Soria Patricia de DC).

General Alvear:
-Temperatura de 23°C., cielo despejado y viento del oeste a 17 km/h con ráfagas de 25 km/h.
(Informa Sr. Carlos Zilli de DC).

Tupungato:
-Temperatura de 25°C., cielo mayormente despejado y viento Zonda de leve a moderado. Las rutas se encuentran transitables con precaución y visibilidad reducida por tierra en suspensión.
Zona de Santa Clara, Gualtallary y La Carrera: Viento Zonda de moderado a fuerte.
(Informa Sr. Carlos Ríos de DC).

Tunuyán:
-Temperatura de 15°C., cielo parcialmente despejado y sin viento.
Zona del Manzano Histórico: Viento moderado del oeste con ráfagas fuertes.
(Informa Sr. Fabricio González de DC).

San Carlos:
-Temperatura de 24°C., cielo parcialmente despejado y viento del noreste a 8 km/h.
(Informa Sr. Elian Simón de DC).

Uspallata:
-Viento de leve a moderado de oeste a este.
(Informa Sr. Mario Lucero).

Las Heras:
-Temperatura de 23°C., cielo nublado y viento de oeste a este a 5 km/h.
(Informa Sra. Antonella Escalante de DC).

Luján de Cuyo:
Centro: Temperatura de 21°C., viento Zonda en altura.
Zona Potrerillos: Temperatura de 20°C., viento leve del suroeste con polvo en suspensión.
(Informa Sr. Gustavo Fracaro de DC).

Guaymallén:
-Temperatura de 23°C., cielo nublado, viento del noreste a 4 km/h y humedad del 40%.
(Informa Sra. Nadia Fernández de DC).

Santa Rosa:
-Temperatura de 24°C., cielo mayormente nublado con polvo en suspensión y sin viento.
(Informa Sr. Helvio Suárez de DC).

San Martín:
-Temperatura de 22°C., cielo parcialmente nublado y sin viento.
(Informa Sr. Maximiliano Guzmán de DC).

Junín:
-Temperatura de 23°C., cielo nublado, sin viento y sin novedad.
(Informa Sr. Mauricio Zammitto de DC).

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.