Los profesionales de la salud que prestan servicio para la obra social de los jubilados alertaron sobre una drástica reducción en sus haberes. Aseguran que la situación pone en riesgo la atención de los afiliados en Mendoza.

La tensión en el sector sanitario sumó un nuevo conflicto este lunes 13 de abril de 2026. Un numeroso grupo de médicos de PAMI manifestó su profundo malestar tras recibir sus liquidaciones con un recorte que alcanza el 52%. Según denunciaron los profesionales, la medida fue aplicada de forma unilateral y sin previo aviso, afectando directamente su capacidad de sustento.

Los motivos del reclamo

El conflicto surge a raíz de cambios en el sistema de facturación y el pago de adicionales que la obra social venía cumpliendo hasta el mes pasado. Los médicos aseguran que, bajo el nuevo esquema, el valor de la consulta y las prácticas especializadas ha quedado totalmente desfasado respecto a la inflación.

David Litvinchuk es el titular de PAMI Mendoza.

Puntos clave de la denuncia:

Reducción neta: Los profesionales afirman que sus ingresos se redujeron a menos de la mitad en términos nominales.

Los profesionales afirman que sus ingresos se redujeron a menos de la mitad en términos nominales. Falta de diálogo: Denuncian que las autoridades de PAMI no han brindado una explicación oficial sobre el motivo del ajuste.

Denuncian que las autoridades de PAMI no han brindado una explicación oficial sobre el motivo del ajuste. Éxodo de profesionales: Advierten que muchos médicos podrían dejar de atender por la obra social debido a que «ya no es rentable cubrir los costos operativos».

Impacto en los jubilados de Mendoza

La preocupación se traslada inevitablemente a los beneficiarios. Mendoza cuenta con una de las mayores poblaciones de afiliados a PAMI en el país, y este conflicto salarial amenaza con reducir las cartillas de atención y aumentar los tiempos de espera para turnos especializados.

«No podemos garantizar la calidad de la atención si lo que percibimos no cubre siquiera los gastos del consultorio», expresaron voceros de los médicos afectados este lunes.

¿Qué dicen desde PAMI?

Hasta el momento, la dirección de la obra social no ha emitido un comunicado aclaratorio, aunque se espera que en las próximas horas se convoque a una mesa de negociación para evitar medidas de fuerza que afecten directamente el servicio de salud para la tercera edad.

El sector se mantiene en estado de alerta, y no descartan realizar movilizaciones o suspender la atención de pacientes si no se revierte el recorte salarial en el corto plazo.