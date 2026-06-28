Quedaron definidos los 16avos de final del Mundial 2026: así será el camino hacia la gran final

Con la finalización de la fase de grupos, el Mundial 2026 ya tiene definido el cuadro completo de los 16avos de final. Las 32 selecciones clasificadas ya conocen a sus rivales y el camino que deberán recorrer si quieren llegar a la final, que se disputará el próximo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium.
La Selección Argentina cerró una primera fase impecable, con puntaje ideal, y enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio desde las 19 (hora argentina) en Miami. Si logra avanzar, se medirá en octavos de final con el ganador del cruce entre Australia y Egipto.
Los primeros partidos de la etapa eliminatoria comenzarán este domingo 28 de junio con el duelo entre Sudáfrica y Canadá. Entre los encuentros más atractivos de esta instancia aparecen Brasil frente a Japón, Alemania contra Paraguay, Países Bajos ante Marruecos, Francia frente a Suecia y España contra Austria.
Por el lado del cuadro donde quedó Argentina también aparecen otras selecciones candidatas como Brasil e Inglaterra, mientras que del otro sector se ubican potencias como Francia, Alemania, España, Países Bajos, Portugal y Croacia.
Los cruces de 16avos de final
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica vs. Canadá
Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón
- Alemania vs. Paraguay
- Países Bajos vs. Marruecos
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega
- Francia vs. Suecia
- México vs. Ecuador
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. RD Congo
- Bélgica vs. Senegal
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria
- Portugal vs. Croacia
Viernes 3 de julio
- Suiza vs. Argelia
- Australia vs. Egipto
- Argentina vs. Cabo Verde
- Colombia vs. Ghana
Entre las selecciones que no lograron superar la fase de grupos quedaron Uruguay, Arabia Saudita, Escocia, Corea del Sur, Irán, Panamá, Nueva Zelanda, Haití y Qatar, entre otras.
Con el cuadro ya definido, comienza la etapa más esperada del torneo: los cruces de eliminación directa, donde cada partido será decisivo en la carrera por levantar la Copa del Mundo.