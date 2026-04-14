La brecha cambiaria vuelve a ser el centro de atención tras los movimientos en la apertura de los mercados. Repasamos la cotización del dólar blue, el oficial y las opciones financieras en Mendoza.

El mercado cambiario inició este martes 14 de abril de 2026 con novedades que impactan directamente en el bolsillo de los argentinos. Según los primeros datos de la jornada, el dólar oficial mostró una leve tendencia a la baja, mientras que las cotizaciones paralelas y financieras siguen operando bajo un clima de cautela y expectativa por las próximas medidas del Banco Central.

Cotización del dólar hoy en Mendoza

En las principales casas de cambio del microcentro mendocino, la actividad comenzó con una brecha que se reajusta minuto a minuto. A continuación, el detalle de los precios de referencia para la mañana de este martes:

Dólar Oficial: Abre con una ligera caída, situándose en valores de referencia para importaciones y contratos.

Abre con una ligera caída, situándose en valores de referencia para importaciones y contratos. Dólar Blue: La divisa informal se mantiene estable tras los movimientos del lunes, aunque con el spread habitual de la plaza local.

La divisa informal se mantiene estable tras los movimientos del lunes, aunque con el spread habitual de la plaza local. Dólar MEP (Bolsa): Sigue siendo la opción más buscada por ahorristas locales para la dolarización legal.

Tipo de Dólar Compra Venta Dólar Oficial $1.355 $1.385 Dólar Blue $1.395 $1.400 Dólar MEP $1.360 $1.404,81 Dólar CCL $1.385 $1.405

Valores de referencia al inicio de la jornada. Pueden variar según la entidad bancaria o casa de cambio.

¿Por qué cae el oficial este martes?

La caída en la apertura del oficial responde a los ajustes técnicos que realiza el Banco Central (BCRA) dentro de su política de microdevaluaciones diarias (crawling peg). Esta baja, aunque mínima, genera un ensanchamiento de la brecha cambiaria, un dato que los analistas económicos siguen de cerca para prever movimientos en los precios de productos importados.

Impacto en los precios y el consumo

Para los comerciantes de Mendoza, la estabilidad o volatilidad del dólar es clave para la reposición de stock. «Cualquier movimiento en el MEP o el Blue se traslada a los precios de lista en pocos días», explican desde las cámaras empresariales locales.

Se espera que durante la tarde, tras el cierre de los mercados financieros, se consolide la tendencia para el resto de la semana. Por ahora, el mercado minorista opera con normalidad, aunque con un volumen de transacciones moderado debido a la incertidumbre sobre el techo de las cotizaciones financieras.