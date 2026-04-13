El efectivo policial conducía con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido. Tras ignorar el semáforo, embistió a un vehículo donde viajaban las víctimas. Ocurrió este lunes en Mendoza.

Un grave incidente vial sacudió a la capital mendocina este lunes 13 de abril de 2026. Un efectivo de la Policía de Mendoza protagonizó un violento accidente mientras conducía bajo los efectos del alcohol, dejando como saldo dos mujeres heridas y una fuerte indignación en la comunidad.

El siniestro en detalle

El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana cuando el uniformado, que se encontraba fuera de servicio, circulaba a bordo de su vehículo particular. Según testigos y las primeras pericias, el policía cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad, impactando de lleno contra otro automóvil que circulaba correctamente por la intersección.

Al arribar el personal de Tránsito y realizar el test de alcoholemia, el resultado confirmó las sospechas: el efectivo manejaba con una graduación alcohólica significativamente superior a la permitida por la Ley de Seguridad Vial.

Estado de las víctimas

En el vehículo embestido viajaban dos mujeres, quienes debieron ser asistidas de urgencia por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Traslado: Ambas fueron derivadas a un hospital cercano para una evaluación completa.

Ambas fueron derivadas a un hospital cercano para una evaluación completa. Lesiones: Sufrieron politraumatismos debido a la violencia del impacto y el despliegue de los airbags.

Sufrieron politraumatismos debido a la violencia del impacto y el despliegue de los airbags. Estado: Se encuentran estables, aunque bajo observación médica para descartar lesiones internas.

Sanciones y situación administrativa

La Inspección General de Seguridad (IGS) actuó de inmediato ante la gravedad del suceso. Se espera que el efectivo sea separado de su cargo de manera preventiva mientras avanza la investigación administrativa y judicial.

Además de la causa vial por las lesiones provocadas, el policía enfrenta un proceso penal que podría derivar en su exoneración definitiva de la fuerza. El vehículo fue secuestrado y el carnet de conducir del involucrado quedó retenido por las autoridades.