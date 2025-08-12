Piden ayuda para la familia que protagonizó un fuerte accidente en Tupungato 

Hay niños internados.

Anoche, cerca de las 20 horas una camioneta Hilux y un auto Peugeot 505 chocaron en Ruta 89 y calle El Álamo.

A causa del impacto el rodado menor, donde se trasladaba una familia con cinco integrantes se incendió. Producto del hecho, todos los ocupantes sufrieron lesiones de diferentes tipos.

Este martes, se conoció el estado de salud actual de la familia del Peugeot. Según comentaron a Canal 8, tras el siniestro perdieron sus pertenencias y además tres niños permanecen internados. Una pequeña de un año y un niño de 13 años se encuentran alojados en el Hospital Scaravelli.

Mientras que una pequeña de seis años que resultó con fracturas, debió ser trasladada al Hospital Notti.

Por otra parte, el padre de familia y conductor del vehículo fue asistido y anticiparon que será sometido a una cirugía.

En esta compleja situación que hoy atraviesan, sus seres queridos solicitaron ayuda económica que les permita enfrentar los gastos médicos para sus recuperaciones.