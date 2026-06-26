Perdieron el control del auto, cayeron al río Malargüe y permanecen internados en terapia intensiva

Dos personas resultaron gravemente heridas este viernes por la mañana luego de protagonizar un violento accidente sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento de Malargüe. El vehículo en el que viajaban impactó contra la estructura de un puente, volcó y terminó dentro del cauce del río Malargüe.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:45, cuando un Renault Sandero que circulaba en sentido sur-norte perdió el control por causas que aún son investigadas. Tras chocar contra la defensa metálica del puente, el automóvil cayó al río y sus ocupantes quedaron atrapados en el interior.

Ante la gravedad del hecho, se desplegó un importante operativo de rescate en el que participaron efectivos policiales, Bomberos y personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Luego de ser liberados del vehículo, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Malargüe.

Según el parte médico, la conductora sufrió un traumatismo abdominal y múltiples lesiones, mientras que el acompañante presentó un neumotórax y politraumatismos. Debido a la complejidad de las heridas, ambos permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 24ª, Policía Vial, Policía Científica y Bomberos, quienes realizaron las tareas de rescate y las pericias para determinar cómo se produjo el accidente.