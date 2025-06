Otro pedido de justicia en el Valle de Uco, «su voz vive en nosotros»

Amelia tenía 9 meses.

El pasado 20 de mayo un siniestro fatal provocó la pérdida irreparable de una pequeña de 9 meses. El caso causó gran conmoción en el Valle de Uco, debido a la gravedad de lo sucedido.

El auto, Chevrolet Corsa, en el que viajaba la bebé en compañía de un hombre y una mujer mayores de edad, fue embestido por una camioneta Ford F-100 que circulaba por Ruta 40 y se incorporó a la colectora donde se produjo el fuerte choque de manera frontal. Los dos ocupantes del primer vehículo resultaron con heridas de consideración y la pequeña perdió la vida.

En medio del dolor, los padres de la niña elevaron un pedido de justicia tras lo ocurrido. (Posteo público de redes sociales).

MI HIJA YA NO ESTÁ, PERO SU VOZ VIVE EN NOSOTROS.

Hace dos semanas el mundo se detuvo. El corazón más puro que he conocido, el amor más grande que he sentido, fue arrancado de nuestras vidas.

Mi chiquitita, mi bebé de 9 meses, ya no está con nosotros.

Fue una tragedia que no debió pasar. No fue un “accidente”, fue el resultado de la irresponsabilidad de SANDRO MALDONADO, quien, al volante, destruyó nuestras vidas. El señor quien tomo un desvío por el cual no se debe entrar, a una velocidad que tampoco está permitida para realizar semejante maniobra y sin previo aviso.

Cómo se sobrevive a esto?

No hay palabras. No hay aire suficiente. Solo queda un vacío que grita, que arde, que pesa más que el cuerpo.

Y sin embargo, acá estamos, escribiendo esto con el alma en pedazos, porque nuestra bebé merece justicia. Porque no voy a dejar que su muerte quede en el olvido. Porque alguien debe responder por lo que hizo.

SANDRO MALDONADO no puede volver a manejar y quedar en libertad. No puede tener la oportunidad de arrebatarle la vida a otra persona. No puede seguir como si nada.

Mi hija merecía vivir, reír, caminar, decirme “mamá”.

Y aunque no la tengo en mis brazos, la tengo en mi sangre, en mi alma, en cada palabra que escribo, sabemos que el camino es largo, pero acá estamos mi chiquitita y lucharemos juntos hasta el final!!

Hasta el momento, se desconoce la situación procesal del otro conductor.