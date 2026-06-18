Operativos en Tupungato: secuestran drogas y recuperan elementos robados en distintos procedimientos

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato realizó una serie de operativos que permitieron el secuestro de estupefacientes y la recuperación de objetos vinculados a hechos delictivos. Los procedimientos se desarrollaron en diferentes puntos del departamento y quedaron bajo la órbita de la Justicia.

La Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato llevó adelante diversos procedimientos durante los últimos días que arrojaron resultados positivos en materia de prevención y lucha contra el delito.

Según informaron fuentes policiales, los operativos permitieron el secuestro de sustancias estupefacientes y la recuperación de elementos que habían sido denunciados como robados, en el marco de distintas investigaciones y controles realizados en el departamento.

Las actuaciones se desarrollaron en diferentes sectores de Tupungato, donde efectivos policiales realizaron controles preventivos, identificaciones de personas y verificaciones de vehículos, tareas que forman parte de los operativos habituales desplegados por la fuerza.

Uno de los procedimientos estuvo relacionado con la detección y secuestro de drogas, intervención que requirió la participación de personal especializado para realizar las actuaciones correspondientes y dar intervención a la Justicia Federal.

Paralelamente, los uniformados lograron recuperar diversos elementos que habían sido sustraídos en hechos delictivos ocurridos en el departamento. Los objetos fueron secuestrados y puestos a disposición de la autoridad judicial para avanzar con las medidas necesarias y su eventual restitución a los propietarios.

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Desde la Policía destacaron que estos resultados son consecuencia del trabajo preventivo que se desarrolla diariamente en las calles y del aporte de información brindado por vecinos a través de denuncias y llamados a los números de emergencia.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas medidas vinculadas a los procedimientos realizados, mientras la Justicia avanza en la determinación de responsabilidades y el esclarecimiento de cada uno de los hechos.

Las autoridades remarcaron la importancia de mantener la colaboración ciudadana y realizar las denuncias correspondientes ante cualquier situación sospechosa, ya que esta información resulta fundamental para el trabajo policial y judicial.

Resultados de los operativos