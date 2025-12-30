Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: presenta una «evolución lenta pero favorable»

La expresidenta Cristina Kirchner evoluciona de forma favorable, aunque lenta, tras la cirugía por apendicitis aguda y peritonitis realizada el pasado 20 de diciembre.

Según el último parte médico del Sanatorio Otamendi, la exmandataria ha comenzado a tolerar alimentos semisólidos. No obstante, el informe aclara que persiste el tratamiento con antibióticos intravenosos y el uso de drenaje peritoneal mientras se monitorea la recuperación de su función intestinal.Los detalles del parte médico de Cristina Kirchner

La directora médica de la institución, Marisa Lafranconi, detalló en el comunicado que Cristina «presenta una lenta recuperación del ileo posoperatorio», una condición frecuente en intervenciones abdominales de esta complejidad.

A pesar de la lentitud del proceso, el panorama es alentador en cuanto a la alimentación. Según indica el reporte: “Comienza con ingesta de semisólidos con buena tolerancia. De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico”.

Qué es un íleo postoperatorio

Se trata de un trastorno transitorio en el que el intestino deja de moverse como corresponde. Eso hace que los alimentos y los gases no avancen con normalidad y se acumulen en el abdomen.

Esta condición suele manifestarse a través de dolor y distensión abdominal, acompañados de náuseas o vómitos. También es habitual experimentar dificultades para evacuar o eliminar gases. Cabe destacar que se trata de un cuadro común y, generalmente, previsto por los médicos tras una intervención quirúrgica.

En estos casos, el tratamiento médico incluye la administración de antibióticos por vía endovenosa, la persistencia del drenaje peritoneal y el criterio médico en torno a la recuperación del paciencia, supeditado a la resolución total de la infección y el restablecimiento de la función intestinal.