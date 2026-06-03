Bullrich y Karina Milei se mostraron juntas tras las diferencias dentro de La Libertad Avanza

La senadora nacional Patricia Bullrich mantuvo este miércoles una reunión con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en un encuentro que buscó transmitir una señal de unidad dentro de La Libertad Avanza luego de las recientes diferencias que surgieron en torno a decisiones del Gobierno nacional.

La reunión se desarrolló en el despacho de la hermana del presidente Javier Milei y fue difundida por la propia Bullrich a través de sus redes sociales. Junto a una fotografía del encuentro, la legisladora destacó que continúan trabajando en conjunto para impulsar las reformas promovidas por la gestión nacional.

El encuentro se produjo pocos días después de que Bullrich expresara públicamente su desacuerdo con la decisión de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, propuesta para ocupar un cargo en la Justicia Federal. La postura de la senadora generó especulaciones sobre su futuro dentro del oficialismo e incluso llevó a que pusiera su renuncia a disposición del presidente.

Sin embargo, la dirigente aclaró que no existe una disputa interna dentro del espacio político, sino diferencias puntuales respecto de determinados temas. En declaraciones recientes, sostuvo que se trató de una cuestión de convicciones personales y remarcó que continúa formando parte del proyecto político encabezado por Javier Milei.