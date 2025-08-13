Niños tunuyaninos hicieron su primer viaje a Las Leñas

Forman parte del Club Andino.

Los más peques del club, pudieron concretar su primer viaja a la nieve. Viajaron hasta el sur provincial, a Las Leñas.

Con una sólida formación, el respecto por la montaña y gran pasión vivieron dos intensas jornadas. Además, la predisposición de los instructores y colaboradores, fue fundamental para poder lograr los tan ansiado viaje.

Los profes presentes fueron, Sofia Ramonda, Yamile Simón, Fede Ramonda, Bruno Cona y Mario Mass, entre otros.

Se extendió además, el agradecimiento a la Comisión directiva para todos los que aportan su granito de arena o, en este caso, su copito de nieve para darle, al grupo de cadetes, el beneficio de divertirse en la nieve y sumar conocimientos primordiales como andinistas y amantes de la montaña.