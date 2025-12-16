Milei recibe a José Kast, presidente electo de Chile

El presidente Javier Milei recibirá este martes al mediodía, en la Casa Rosada, al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Se tratará del primer encuentro oficial entre ambos tras la victoria del dirigente del país trasandino en el balotaje presidencial celebrado este domingo.

Kast, líder del Partido Republicano, se impuso con el 58,17% de los votos, según los resultados oficiales, frente a la candidata comunista Jeannette Jara, que alcanzó el 41,83%.El nuevo mandatario asumirá el próximo 11 de marzo, luego de una campaña centrada en el combate a la inseguridad y el narcotráfico, el control de la inmigración ilegal y un programa económico orientado a reformular el rol del Estado.

Tras conocerse los resultados, Kast aseguró que su triunfo representa “la esperanza de vivir sin miedo” y prometió restablecer el respeto a la ley.

En su discurso, pronunciado en Las Condes, también envió un mensaje de unidad hacia los distintos espacios de la derecha chilena.El presidente electo subrayó además la necesidad de un clima de respeto político. “Un Gobierno no se construye solo con los partidarios”, afirmó, y pidió consideración hacia su rival electoral. “Puede ser de una ideología distinta, pero es una persona igual que nosotros. No necesitamos agredir a nadie, ni física, ni verbal, ni digitalmente”, sostuvo.

Antes de viajar a la Argentina, Kast mantuvo este mediodía un desayuno de trabajo con el actual presidente chileno, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda. Allí estuvo acompañado por integrantes de su equipo y por su esposa, María Pía Adriasola, para avanzar en la coordinación de la transición presidencial.