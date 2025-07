Milei aseguró que “se vetará el aumento a los jubilados”

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que vetará el aumento a los jubilados aprobado por el Senado. Lo hizo durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde apuntó contra los legisladores y los gobernadores, sin nombrarlos directamente. “Vamos a vetar”, afirmó al comienzo de su discurso, y agregó: “Aún se dieron las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar”.

El mandatario sostuvo que la aprobación legislativa “no lo sorprendió” y que su gobierno ya estaba preparado. “Nada de esto que está pasando a nosotros no nos sorprende. Nosotros estamos preparados para esto y sabemos que vamos a ser exitosos. Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer”, expresó. “Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”, señaló.

A su vez, Milei defendió su política de superávit fiscal. “Aun si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, afirmó.

En otro pasaje de su intervención, envió un mensaje indirecto a los gobernadores: “La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes”. Y concluyó: “Aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.