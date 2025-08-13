Milei agasajó a diputados de La Libertad Avanza y el PRO en la Quinta de Olivos

Busca formar alianzas en el congreso.

El presidente Javier Milei, fue anfitrión de una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza y el Pro, en un gesto político que busca consolidar el respaldo legislativo tras la media sanción de proyectos resistidos por el Gobierno en la Cámara baja.

La reunión dio inicio a las 20, tuvo como eje la defensa de los vetos presidenciales a iniciativas opositoras como el aumento de jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Estas medidas, según el Ejecutivo, comprometen el superávit fiscal que Milei considera central para su gestión.

Según pudo saberse, los diputados del Pro que asistieron encabezados por Cristian Ritondo, fueron Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Luciano Laspina, Alejandro Bongiovanni, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet.

En este encuentro, se discutió la estrategia parlamentaria para enfrentar los intentos de la oposición de revertir los vetos, especialmente luego del mensaje en cadena nacional del viernes pasado, donde el mandatario advirtió: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

No es la primera vez que Milei recurre a este tipo de encuentros en Olivos. Ya lo había hecho en 2024, cuando agasajó a los “87 héroes” que respaldaron su primer veto presidencial contra la reforma previsional. Desde entonces, el presidente ha firmado seis vetos, de los cuales tres están en riesgo de ser rechazados por el Congreso.