Messi sobre el Mundial: «Poder defender el título sería espectacular»

Así lo declaró el argentino.

Lionel Messi, el actual capitán de la selección argentina, generó gran expectativa entre sus seguidores al poner en duda su participación en el mundial de 2026. En recientes declaraciones durante una entrevista con NBC, el futbolista expresó su incertidumbre acerca de su presencia en el evento deportivo más importante, destacando que su decisión dependerá de su condición física y su rendimiento en los próximos meses.

Durante la conversación, el jugador de Inter Miami destacó la emoción que le provoca la idea de disputar otro Mundial. «El Mundial siempre ha sido un sueño para mí, especialmente después de la victoria en Qatar 2022. Poder defender el título sería espectacular,” reflexionó Messi. Sin embargo, también reconoció la importancia de sentirse en óptimas condiciones físicamente para contribuir al equipo, lo que lo llevará a meditar esta decisión a lo largo de la temporada.

«Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección», comenzó el ex Barcelona y Paris Saint-Germain.



Asimismo, añadió: «Va a ser espectacular. Es algo extraordinario poder estar en un Mundial, y me gustaría estar acá, sentirme bien y sentirme parte de la Selección, si llego. Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión».



A pesar de que, debido a su edad, parecía complicado pensar en Lionel Messi jugando otro mundial tras la victoria contra Francia en la memorable final de Qatar 2022, quedan más de siete meses para ver la evolución del ’10’ en los campos de Estados Unidos, Canadá y México. Al recordar aquella conquista, Messi compartió lo especial que fue ese momento en su vida. «Levantar el trofeo fue la culminación de una travesía llena de esfuerzo y dedicación. Compartirlo con mi familia y toda la Argentina fue un sueño hecho realidad,» exclamó con emoción.



El contrato de Messi con Inter Miami hasta 2028 parece garantizar que el astro seguirá brillando en la liga estadounidense mientras evalúa su situación de manera continua. Su impacto en la MLS ha sido notable, brindando un espectacular rendimiento y convirtiéndose en pieza clave del equipo, todo mientras disfruta de la vida en Miami junto a su familia. Sin duda, el mundo del fútbol sigue atento, esperando la decisión que tomará la figura argentina respecto a su participación en el mundial de 2026.