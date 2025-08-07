Mendoza incorpora tecnología  para fortalecer la seguridad penitenciaria

Se trata de una millonaria inversión.

El Gobierno de Mendoza adjudicó la Licitación Pública 26/2025-116 para la adquisición de una Plataforma Integral de Georreferenciación destinada a fortalecer la investigación criminal y el control penitenciario. La adjudicación, formalizada mediante el Decreto 1589, fue otorgada a la empresa Cytric Solutions SRL por un monto de $2.569.400.000.

La nueva plataforma incluye herramientas de localización táctica y bloqueo selectivo de señales, diseñadas para mejorar la capacidad operativa del sistema de seguridad provincial. Su implementación permitirá optimizar la trazabilidad de dispositivos, limitar comunicaciones no autorizadas dentro de los penales y apoyar operativos complejos vinculados a delitos de alto impacto.

Esta adquisición forma parte del Sistema Integral de Refuerzo de Controles en el Servicio Penitenciario, un plan que apunta a reducir los delitos cometidos desde el interior de los establecimientos carcelarios, mejorar los mecanismos de ingreso y egreso, y consolidar un esquema de control más transparente y eficiente.

Este nuevo desarrollo se complementa con las herramientas incorporadas en 2024, cuando Mendoza actualizó por completo su sistema de emergencias 911 para permitir la geolocalización automática de las víctimas. Aquella mejora representó un salto cualitativo en la atención y en la respuesta inmediata. Con esta nueva adjudicación, la Provincia da un paso más: la tecnología ya no solo permite ubicar a quien necesita ayuda, sino también localizar y neutralizar a quienes intentan delinquir, incluso desde contextos de encierro.

La tecnología de bloqueo selectivo de señales permitirá anular comunicaciones en sectores específicos sin interferir en áreas externas, lo que resulta clave para dificultar la comisión de estafas y otros delitos desde el interior de las cárceles. Además, la herramienta de georreferenciación aportará capacidades de seguimiento en tiempo real, facilitando tanto tareas investigativas como operativos de rescate o búsqueda.

El sistema será implementado bajo la órbita de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, en coordinación con el Servicio Penitenciario y la Dirección General de Investigaciones, y tendrá alcance en las 22 unidades penitenciarias de la provincia. Las primeras implementaciones se realizarán en los complejos de Almafuerte I y II, Boulogne Sur Mer y San Felipe.

La adjudicación se enmarca en una estrategia más amplia que incluye la creación de un Sistema Único de Ingreso a las unidades penitenciarias con control biométrico, videovigilancia con cámaras inteligentes, nuevas redes de radiocomunicación interna y la incorporación progresiva de teléfonos semipúblicos antivandálicos, que remplazarán el uso de celulares y permitirán un control más riguroso de las comunicaciones de las personas privadas de libertad.

