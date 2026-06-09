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Tiempo

Martes con leve ascenso de temperatura, Zonda en precordillera y nevadas en la cordillera

junio 9, 2026

El Valle de Uco tendrá una jornada algo más templada, aunque persistirá la nubosidad parcial. En la zona cordillerana continúan las nevadas, situación que motivó el cierre preventivo del paso internacional a Chile.

Este martes se presentará con cielo parcialmente nublado y un leve aumento de la temperatura en el Valle de Uco. De acuerdo con el pronóstico, la máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima rondará los 7°C.

Las condiciones estarán acompañadas por vientos variables y la presencia de viento Zonda en sectores de la precordillera mendocina y en Malargüe, fenómeno que suele provocar un aumento de la temperatura y una disminución de la humedad ambiental.

En la alta montaña, el panorama estará marcado por nevadas en distintos sectores de la cordillera, lo que generó complicaciones para la transitabilidad y el desarrollo normal de las actividades en la zona fronteriza.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre del paso internacional a Chile en ambos sentidos durante este martes, con el objetivo de resguardar la seguridad de quienes circulan por el corredor internacional. El sol saldrá a las 8.34 y se pondrá a las 18.36.