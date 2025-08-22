Maia Najul, la tunuyanina en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025

La joven atleta tunuyanina Maia Najul, vuelve a dejar en alto el nombre de nuestro departamento con su destacada participación en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025. Su desempeño no solo refleja su talento, sino también la pasión y dedicación que han marcado su trayectoria desde los primeros pasos en el polideportivo municipal.

Maia se formó desde muy pequeña en escuelas formativas locales, donde comenzó a mostrar condiciones excepcionales. Con constancia, esfuerzo y un fuerte espíritu ganador, fue creciendo como deportista hasta consolidarse como una referente de la disciplina en la región.

Su camino estuvo acompañado también por el compromiso del Municipio de Tunuyán, que a través de políticas deportivas sostenidas brinda infraestructura, entrenadores y programas de apoyo que permiten que los jóvenes talentos puedan desarrollarse y proyectarse a nivel nacional e internacional. Este acompañamiento es fundamental para que atletas como Maia puedan vivir experiencias únicas como representar a la Argentina en una competencia continental.

La participación de Maia en los Panamericanos trasciende lo deportivo: es un motivo de orgullo para todo Tunuyán. Su presencia inspira a nuevas generaciones de jóvenes, demostrando que con esfuerzo, dedicación y acompañamiento institucional, los sueños se pueden alcanzar.