La Municipalidad de San Carlos donó un tanque de agua para el Instituto Rosario Vera Peñaloza

La Municipalidad de San Carlos hizo entrega al IES Rosario Vera Peñaloza de un tanque de agua destinado a fortalecer las prácticas de los estudiantes de la carrera de Agronomía.

Este reservorio permitirá almacenar el agua necesaria para llevar adelante las actividades formativas, garantizando así un recurso clave para el aprendizaje y desarrollo de los futuros profesionales .

En redes sociales expresaron: «seguimos acompañando a nuestras instituciones educativas, convencidos de que invertir en la formación de nuestros jóvenes es apostar al crecimiento de todo San Carlos»

Mirá el vídeo: https://www.facebook.com/reel/1155686206396415