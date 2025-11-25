La Garrafa en tu Barrio estará en los tres departamentos del Valle de Uco

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

Precios de la Garrafa de 10 kg:

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio:

Martes 25

Tupungato

La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. 10.00

Las Heras

El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 1. 9.30

El Challao. Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. 10.30

El Challao. Rotonda de Los Bomberos. Regalado Olguín y Puente del Inca. 11.30

San Carlos

La Consulta. Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. 10.00

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. 11.00

La Consulta. Loteo Suárez. 12.00

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud 153. Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. 9.30

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. 10.30

Ciudad Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. 11.30

Miércoles 26

Tupungato

Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre. 9.30

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 9.30

Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 10.30

Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541. 11.30

Jueves 27

Tupungato

Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. 10.00

San Carlos

Eugenio Bustos Plaza Distrital. 10.00

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel. 11.00

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. 12.00

Viernes 28

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. 9.30

Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1050. 10.30

Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. 11.30