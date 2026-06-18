La familia Messi aclaró el estado de salud de Jorge y pidió respeto

La familia de Lionel Messi difundió este jueves un comunicado oficial para llevar tranquilidad sobre la salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina.

El mensaje confirma que se encuentra bajo seguimiento médico, en proceso de recuperación y con una evolución favorable dentro del cuadro que atraviesa.

La preocupación pública se había intensificado luego de que Messi rompiera en llanto tras el partido frente a Argelia, señalando que su emoción estaba vinculada a “días complicados” ajenos a lo deportivo.

En el comunicado, la familia expresó su malestar por los rumores y versiones difundidas en las últimas horas, y subrayó que “únicamente los allegados cuentan con información real y precisa”. Además, pidieron “prudencia, responsabilidad y humanidad” para tratar un tema estrictamente privado.

El entorno agradeció las muestras de cariño recibidas y solicitó preservar la intimidad de Jorge y de toda la familia durante este proceso. Finalmente, remarcaron que cualquier novedad relevante será comunicada por los canales oficiales correspondientes.