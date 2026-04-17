La Corte Suprema analizará la causa contra la AFA por presunto desvío de fondos

El máximo tribunal deberá definir qué juzgado seguirá la investigación tras un conflicto de competencia entre tribunales bonaerenses.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina deberá intervenir en la causa que investiga presuntos desvíos de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino, luego de que se generara un conflicto de competencia entre dos juzgados de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue impulsada por la Cámara del Crimen, que resolvió elevar el expediente para que el máximo tribunal determine qué jurisdicción continuará con la investigación.

El conflicto involucra al Juzgado de Lomas de Zamora y al de Campana, ambos con intervención en la causa que busca esclarecer si existió un desvío de dinero hacia la firma TourProdEnter LLC, vinculada a particulares.

En el marco de la investigación también aparece el nombre del presidente de la AFA, Claudio Tapia, aunque por el momento no se han informado definiciones judiciales de fondo.

La intervención de la Corte será clave para determinar el rumbo del expediente y definir qué juzgado tendrá la responsabilidad de avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

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