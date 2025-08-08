Julieta Prandi pidió 50 años de condena para su ex marido

El juicio que se lleva adelante contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica, ingresa este viernes en la etapa de alegatos de las partes y la fiscalía. Se estima que el veredicto se conocería la semana próxima.

Este jueves, la querella encabezada por el abogado Fernando Burlando exigió 50 años de cárcel para Contardi, mientras que el fiscal Chistian Fabio pidió 20 años de prisión. El Tribunal tiene tiempo de dictar una sentencia hasta el próximo miércoles.

Durante la jornada del jueves declararon testigos convocados por la defensa, entre ellos, el jefe de seguridad del barrio privado donde vivieron el acusado y la denunciante, y se escucharon testimonios que apuntaron a la rutina de la pareja en el barrio de Escobar, con referencias a controles de ingreso, paseos con mascotas y movimientos cotidianos. Sin embargo, el testimonio de una psicóloga sustentó la posición de Julieta Prandi y se convirtió en un testimonio clave.

La defensa de Prandi también pidió que se extremen las medidas de seguridad para proteger a la actriz y a su familia, y que se garantice la comparecencia del imputado en la próxima jornada. Además, solicitó una prohibición de acercamiento.

Por su parte, la defensa de Contardi consideró que la medida era improcedente, que el acusado siempre estuvo a derecho y que no existe riesgo procesal. “Hoy incluso llegó antes que yo”, argumentó su abogado.

Prandi: “Siento mucho alivio”

“Siento mucho alivio porque finalmente pude hablar”. Eso dijo Prandi este jueves, a la salida de la segunda audiencia. Acompañada por Baños, agregó: “Fue traumático tener que pasar por todas estas pericias. Tardamos cinco años en llegar a esta instancia: un calvario judicial”.

Consultada sobre si cree que una condena a Contardi podría sanarla, Prandi respondió: “No sé si sanar. Creo que voy a estar mejor, las cicatrices curan. Ya no soy esa Julieta que no podía ni sabía cómo pedir ayuda”.

La querella pidió una condena de 50 años

La exigencia fue planteada por el abogado Fernando Burlando. Entre todos los delitos figuran 144 ataques sexuales denunciados por Prandi. La próxima instancia será el alegato de la defensa de Contardi, quienes exigirán la absolución. El Tribunal podría dictar el próximo miércoles el veredicto.