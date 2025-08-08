Javier Milei hablará en cadena nacional para explicar los vetos

El presidente de la Nación, Javier Milei, hablará en la noche de este viernes en cadena nacional. Será a las 21 y buscará exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Según supo Ámbito, el jefe de Estado ya arribó a Casa Rosada. El mensaje se grabará a las 18 en el Salón Blanco de Casa Rosada y se prevé que dure entre 30 a 40 minutos, agregaron fuentes del Ejecutivo. De la cadena también participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Además de argumentar los vetos ya firmados, el jefe de Estado abordará el revés que sufrió el miércoles en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia de salud pediátrica, provocada por la situación en el Hospital Garrahan. El duro golpe para el oficialismo se completó con el rechazo -durante la misma sesión- de cinco DNU clave para el Gobierno (Disolución de organismos de Economía, Reorganización de la Secretaría de Transporte, Reforma de organismos de Cultura, Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos y Régimen de excepción para la Marina Mercante).

Sobre este último punto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos argumentó este viernes en declaraciones radiales que el Gobierno mantendrá las medidas que fueron impulsadas por las facultades delegadas que aprobó el Poder Legislativo. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó, apuntando al Congreso.