Intercambio de Semillas y Ecoferia en la Plaza departamental de Tupungato

Una iniciativa conjunta del Municipio y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que promueve prácticas eco sostenibles y el consumo frutihortícola natural de huerta.

La jornada será el miércoles 27 de agosto desde las 10h en el espacio verde Grl. San Martín, y tiene como propósito promover la valoración de la biodiversidad local y el rescate de saberes ancestrales mediante el intercambio de semillas y experiencia de cultivo, ofrecer un espacio de comercialización de productos de emprendedores locales y fortalecer los vínculos entre la comunidad.

Además, a lo largo de la propuesta se dictarán algunos talleres sobre Conservación de Semillas y Huerta Orgánica.