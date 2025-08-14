Intensos controles policiales durante el fin de semana en el Valle de Uco

Desplegarán un importante operativo.

En la previa a lo que será el fin de semana largo y las actividades en el marco del 17 de agosto, se esperan días de gran tránsito sobre todo en zona del Manzano Histórico.

Al respecto, el Comisario Juan Ortubia, dialogó con Canal 8 y detalló que el trabajo «es una coordinación en conjunto con todas las áreas «. Para cuidar la integridad de todos, «se ha diagramado un operativo especial, con personal de las distintas dependencias del Valle de Uco».

Con ese fin, habrá «controles de rutas, de acceso de ingreso al paraje, pero comienzan en los departamentos de Tupungato y San Carlos con puestos fijos». Contaran con el apoyo de Gendarmería, tránsito de los tres departamentos y la Agencia de Seguridad Vial.

Los controles preventivos comenzarán este jueves y desde mañana se intensificarán en el Manzano Histórico, donde permanecerán hasta el lunes en horas de la madrugada.

«Unos 50 efectivos serán distribuidos en el paraje, con caballería, motos, bici y apoyo aéreo», contó Ortubia.

Por otro lado, aseguró, «habrá controles de alcoholemia a los conductores, habrá requisas en los vehículos, pedimos que no trasladen bebidas alcohólicas», ya que se harán requisas en los vehículos.