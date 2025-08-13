Hoy es la Expo Educativa en Tupungato

Iniciará a las 9.

La gran oferta de carreras terciarias o universitarias se desplegará hoy de 9 a 17h en el Poli Municipal de la Ciudad.

El Acto de Apertura será a las 10 horas y 10.30 se desarrollará la presentación del libro «Historia y Geografía de Tupungato. Relación e integración con la región, Argentina y el mundo», autoría de Orlando José Gattás. Además después del mediodía habrá Alta Movida (Espacio de Empredendores Emergentes), con DJ en vivo, y para quienes gusten comer algo tendrán a disposición un espacio con foodtrucks.

Instituciones participantes

-CCT 6-205 Dr. Miguel Valeriano Jaime

-Ejército Argentino

-ESAPA

-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- UNCuyo

-IES 9-009 Tupungato

-IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza-IES 9-015 Valle de Uco

-IES T004 General Toribio de Luzuriaga

-Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación de la Sanidad

-Instituto Superior de Educación Rayuela PT 181

-Instituto Superior Juan Gutenberg

-Instituto Universitario de Seguridad Pública

-Instituto Tecnológico Nacional- UNCuyo

-Universidad de Congreso

-Universidad Juan Agustín Maza

-Universidad Nacional de Cuyo

-Universidad Siglo 21