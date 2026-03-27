Hallaron a un hombre muerto en una finca de Tunuyán y buscan determinar las causas

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de una finca en Tunuyán, lo que generó un importante despliegue policial y el inicio de una investigación para determinar las causas de la muerte.

El hallazgo se produjo en una propiedad rural del Valle de Uco, donde por motivos que aún se intentan establecer, la víctima fue encontrada sin signos vitales.

Tras el aviso a las autoridades, personal policial se trasladó al lugar y confirmó la situación. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente, con la intervención de peritos y del Cuerpo Médico Forense.

La principal incógnita gira en torno a si se trató de una muerte natural o si existió algún tipo de intervención de terceros. En este sentido, los investigadores trabajan en la recolección de pruebas y testimonios.

En casos similares ocurridos en la región, las autoridades han señalado que los estudios forenses son determinantes para establecer con precisión las causas del fallecimiento .

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le realizarán las pericias correspondientes para avanzar en la causa.

Mientras tanto, la Oficina Fiscal tomó intervención en el caso y se encuentra coordinando las tareas investigativas.

El hecho generó conmoción en la zona, donde este tipo de episodios no son frecuentes, aunque en los últimos años se han registrado distintos casos que aún permanecen bajo investigación .

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas haya avances que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades pidieron cautela y evitar especulaciones hasta contar con los resultados oficiales de las pericias.