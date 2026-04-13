El Tribunal dio a conocer los argumentos que llevaron a la condena de Walter Bento. La Justicia detalló cómo funcionaba la red de coimas y por qué consideró probada la asociación ilícita liderada por el exmagistrado.

Tras el veredicto que marcó un antes y un después en la justicia federal de Mendoza, este lunes 13 de abril de 2026 se revelaron los fundamentos de la sentencia contra el exjuez Walter Bento. El documento, de cientos de páginas, desglosa la mecánica de una estructura criminal que operaba dentro de los tribunales.

La «Banda de Bento»: una asociación ilícita

Los jueces del tribunal fueron categóricos al describir el funcionamiento de la organización. Según los fundamentos, quedó acreditado que Bento no actuaba de forma aislada, sino como la cabeza de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales para detenidos por contrabando y narcotráfico.

Los pilares del fallo judicial:

Las pruebas de los sobornos: Se detallan comunicaciones, testimonios de arrepentidos y un incremento patrimonial que el exjuez no pudo justificar.

Se detallan comunicaciones, testimonios de arrepentidos y un incremento patrimonial que el exjuez no pudo justificar. El rol de los abogados: El tribunal fundamentó cómo un grupo de profesionales actuaba como «puente» entre los presos y el despacho del juez.

El tribunal fundamentó cómo un grupo de profesionales actuaba como «puente» entre los presos y el despacho del juez. Lavado de activos: Los fundamentos explican el complejo entramado de compra de propiedades y viajes al exterior realizados por el clan familiar para blanquear el dinero de las coimas.

El impacto del enriquecimiento ilícito

Uno de los puntos más sólidos del fallo es el análisis financiero. La Justicia destacó que el nivel de vida de la familia Bento era incompatible con los ingresos de un funcionario judicial, incluso de alto rango. La compra de departamentos de lujo, vehículos y costosas estadías en Miami y Las Vegas fueron piezas clave para sustentar la condena.

La situación de la familia

Los fundamentos también alcanzan a la esposa y los hijos del exmagistrado. El tribunal consideró que los familiares eran «eslabones necesarios» para ocultar el origen ilícito de los fondos. La sentencia reafirma que los bienes decomisados pasarán a manos del Estado al considerarse fruto de la corrupción.

¿Qué sigue ahora para el exjuez?

Con la publicación de estos fundamentos, la defensa de Walter Bento tendrá un plazo determinado para apelar ante la Cámara de Casación. Sin embargo, el rigor de las pruebas detalladas en este documento hace que el camino hacia una revocación sea extremadamente difícil para el exmagistrado, quien permanece detenido desde su destitución.

Este fallo se consolida como la sentencia por corrupción judicial más importante en la historia de Mendoza, cerrando un ciclo de impunidad en los pasillos federales en este abril de 2026.