Frustraron el robo de media tonelada de nueces en Tupungato tras un operativo policial

Un importante operativo policial permitió frustrar el robo de aproximadamente media tonelada de nueces en el departamento de Tupungato, en pleno Valle de Uco, una de las zonas productivas más relevantes de Mendoza.

El hecho se registró en una finca dedicada a la producción agrícola, donde delincuentes intentaban sustraer una gran cantidad de este fruto seco, cuyo valor comercial es significativo en el mercado.

Según fuentes policiales, el procedimiento se inició a partir de una alerta que advertía movimientos sospechosos dentro del predio. A partir de ese aviso, efectivos de la Policía Rural desplegaron un operativo en la zona.

Al llegar al lugar, los agentes lograron detectar la maniobra delictiva y actuar rápidamente, evitando que los autores concretaran el robo. Este tipo de delitos suele incrementarse durante la temporada de cosecha, cuando los productos se encuentran listos para su recolección.

La intervención permitió recuperar las nueces que ya habían sido acopiadas por los sospechosos, evitando así una pérdida económica considerable para el propietario de la finca. Cabe recordar que en procedimientos similares se han logrado recuperar cientos de kilos de este producto en la zona .

Además, los efectivos avanzaron en la identificación de los involucrados, quienes quedaron a disposición de la Justicia. No se descarta que los sospechosos estén vinculados a otros hechos similares registrados en la región.

El caso pone en evidencia la importancia de los controles en áreas rurales, donde la producción agrícola se convierte en un blanco frecuente para el delito.

Desde las autoridades destacaron el rol de la denuncia temprana y la rápida respuesta policial como factores clave para evitar este tipo de hechos.

Mientras tanto, los operativos continuarán en la zona durante toda la temporada, con el objetivo de reforzar la seguridad en las fincas y proteger la producción local.