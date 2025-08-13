Estudiantes de la escuela Normal de Tunuyán incentivan la formación de brigadas escolares

Se trata de un grupo de estudiantes capacitaciones para actuar en diferentes situaciones de emergencias.

Este miércoles, visitaron el estudio de «A Media Mañana» por Canal 8, las estudiantes Rocío Donaire, Celina Guajardo y la docente Miriam Persia.

Pertenecen a la Escuela N° 9-004 «Normal Superior General Toribio de Luzuriaga» de Tunuyán. Desde allí, trabajan acompañados por docentes para llevar adelante el novedoso proyecto. La Brigada León, fue creada principalmente, para actuar, prevenir y formar estudiantes comprometidos en el cuidado comunitario.

Al respecto comentaron, «tenemos la modalidad de ciencias naturales, el año pasado iniciamos con un proyecto denominado «Tus Manos Salvan Vidas», este año los hemos ampliado en base a las necesidades que hemos visto dentro de la escuela.

Alcanza a los alumnos de 3°, 4°, 5° año. «Tenemos cuatro brigadas», cada una tiene una tarea diferente y su actuación es de gran importancia ante cualquier emergencia», destacaron. En su primera etapa, junto a docentes y preceptores, recibieron capacitaciones en primeros auxilios y RCP brindadas por Bomberos Voluntarios de Tunuyán y estudiantes avanzados de enfermería del IES 9-015.y actualmente por el Lic. Oscar Ponce.

En 2025, el proyecto se amplió para incluir prevención y respuesta ante sismos, viento Zonda, evacuación y seguridad, adoptando el nombre Brigada León, que simboliza fuerza, unión y cuidado. Actualmente se organiza en cuatro comisiones:

Acción (primeros auxilios)

Monitoreo (seguridad)

Educación (prevención y capacitación)

Administrativa (recursos y logística)

En formación y con capacitaciones permanente, el trabajo de las brigadas, tiene como finalidad organizar simulacros, gestionar talleres de primeros auxilios, monitorean el plan de contingencias y evacuación, actúan en emergencias escolares y más.

Esta gran iniciativa, busca ganar espacio en más establecimientos educativas del Valle de Uco.

¿Querés sumarte?