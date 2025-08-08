Estos son los frentes políticos que competirán en Mendoza

De cara a las elecciones del 26 de octubre.

Con el cierre de las listas, se conocieron oficialmente los frentes que competirán el 26 de octubre. Ese día los mendocinos y valletanos votarán 5 diputados nacionales, 24 diputados provinciales, 19 senadores provinciales y la mitad de los ediles en 12 Concejos Deliberantes.

Frentes y partidos confirmados:

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: denominado solo «La Libertad Avanza» para los cargos nacionales. La nueva alianza entre mileístas y cornejistas está integrada por LLA, la Unión Cívica Radical, Partido Renovador Federal y Partido Acción Solidario de Las Heras. La plataforma electoral se basa en los diez puntos del Pacto de Mayo y fue presentada por Facundo Correa Llano y Andrés Lombardi en conjunto.

Fuerza Justicialista Mendoza: integrado por el Partido Justicialista; el Partido Intransigente; el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur; Partido Solidario; Partido del Trabajo y del Pueblo; Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; y Unidad Popular.

Frente Verde: conformado por el Partido Verde, el Movimiento Libres del Sur y Reconstruyendo Malargüe.

Frente «Provincias Unidas en Defensa de Mendoza»: una escisión de la exLa Unión Mendocina. Lo integran Compromiso Federal, Hacemos, Partido FE, Coalición Cívica, Partido Socialista, Partido Federal, Unión Popular, Radicales por el futuro, Más Luján, Jubilados auténticos, Movimiento de Unidad Popular, Encuentro por General Alvear, Encuentro por Tupungato, Encuentro por San Carlos, Activa Junín, Creo en San Carlos, Primero Guaymallén, Compromiso Universitario, Vientos de Cambio de Maipú, Mates por Godoy Cruz, Partido UNO, Verde Genuino y Mesa gremial Mendoza.

Frente de Izquierda y Los Trabajadores-Unidad: la coalición de izquierda estará integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)