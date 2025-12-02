Esteban Bullrich: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”

Esteban Bullrich expresó su deseo de presentarse como candidato a presidente en las elecciones de 2027. El exsenador mantuvo un diálogo con Carlos Pagni y afirmó que “aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión”.

El exministro de educación dejó su banca en el Senado en el año 2021 debido a los problemas de salud que afronta. Ayer por la noche, reafirmó que años atrás renunció “a los honores pero no a la lucha”, e insistió en dejar una marca en los argentinos pese a las características que dificultarían su candidatura.

El exfuncionario planteó una campaña particular, cargada de símbolos emotivos que marcarían su diferencial entre los candidatos: “Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos», expresó.

“Cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar”, añadió. “La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas», continuó.

“Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven”, propuso el futuro candidato. “Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano”, agregó.

El exsenador aclaró que, si bien sueña con ser candidato a presidente, “obvio que María Eugenia [Sequeiros] y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”.

“No sé cuánto tiempo me queda pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”, expresó.