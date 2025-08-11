 Saltar al contenido
Encontrá en la web de Tupungato la Expo Educativa 2025

agosto 11, 2025

Ya está disponible el sitio oficial.

Quienes estén interesados en comenzar estudios de nivel superior ya pueden visitar la plataforma de la Muni y conocer con anticipación las propuestas educativas y formativas que más de 13 instituciones presentarán en el evento de pasado mañana.

La gran oferta de carreras terciarias o universitarias se desplegará este miércoles 13 de agosto de 9 a 17h en el Poli Municipal de la Ciudad. 

El Acto de Apertura será a las 10 horas y 10.30 se desarrollará la presentación del libro «Historia y Geografía de Tupungato. Relación e integración con la región, Argentina y el mundo», autoría de Orlando José Gattás. Además después del mediodía habrá Alta Movida (Espacio de Empredendores Emergentes), con DJ en vivo, y para quienes gusten comer algo tendrán a disposición un espacio con foodtrucks. 

Instituciones participantes

-CCT 6-205 Dr. Miguel Valeriano Jaime
-Ejército Argentino
-ESAPA
-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- UNCuyo
-IES 9-009 Tupungato
-IES 9-010 Rosario Vera Peñaloza-IES 9-015 Valle de Uco
-IES T004 General Toribio de Luzuriaga
-Instituto de Docencia, Investigación y Capacitación de la Sanidad
-Instituto Superior de Educación Rayuela PT 181
-Instituto Superior Juan Gutenberg
-Instituto Universitario de Seguridad Pública
-Instituto Tecnológico Nacional- UNCuyo
-Universidad de Congreso
-Universidad Juan Agustín Maza
-Universidad Nacional de Cuyo
-Universidad Siglo 21