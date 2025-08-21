En Tupungato, presentarán importantes líneas de financiamiento para emprendedores

Destinados a emprendedores del Valle de Uco.

Durante la jornada de este jueves, el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, junto a la Municipalidad de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, presentará tres líneas de financiamiento para PyMEs, emprendedores y cooperativas.

¿Cuáles serán las propuestas?

Mendoza Emprende Produce II

Mendoza Emprende Ideas

Mendoza Coopera Acompaña

Programas pensados para impulsar proyectos productivos, fortalecer el trabajo local y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Si te interesa conocerlas en detalle, podes ser parte este jueves 21 de agosto a partir de las 11 en el Hotel Turismo.