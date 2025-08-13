En Mendoza y Argentina, la inflación fue del 1,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la inflación de julio fue de 1,9%. El acumulado durante los primeros siete meses del año alcanzó el 17,3%.

La inflación en Argentina se ubicó en 1,9% durante julio de 2025, la misma cifra que en Mendoza, según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este dato refleja un leve incremento respecto a junio y lleva el acumulado de los primeros siete meses del año a 17,3%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 36,6%.

Según el informe del Indec, en relación con los distintos rubros, lo que más subió en el último mes fue “Recreación y Cultura” con un 4,8%; seguido por “Transporte” y “Restaurantes y hoteles”, con un 2,8% cada uno.

En contrapartida, los sectores que mostraron menor variación fueron prendas de vestir y calzado, con una deflación del – 0,9% y bebidas alcohólicas y tabaco, que aumentaron 0,6% en promedio.