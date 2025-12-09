El Senado se prepara para debatir los proyectos mineros

Habrá un fuerte operativo policial.

Las cuatro iniciativas mineras impulsadas por el Gobierno de Mendoza pueden tener sanción definitiva hoy en el Senado tras obtener despachos favorables en el plenario de comisiones.

El presidente bancó la propuesta en redes. Afuera se espera una movilización importante en contra de la iniciativa.

Desde ayer, una multitud dio inicio a la “Nueva gesta libertadora por el agua”. Una caminata que partió desde Uspallata y el Valle de Uco y que llegará este martes alrededor de las 10 de la mañana a la puerta de la Legislatura en Mendoza Capital, donde la Cámara de Senadores votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. De aprobarse, según se presume que ocurrirá, autorizará un proyecto rechazado desde 2007 que no cuenta con la llamada “licencia social” por parte de las comunidades debido a que los estudios de impacto ambiental ya fueron rechazados.

En este marco, la ministra Mercedes Rus explicó que la idea es que la gente pueda marchar libremente, pero sin afectar la circulación ni provocar incidentes, y en ese sentido aclararon que habrá fuerte presencia policial durante la jornada.