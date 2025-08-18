El paso a Chile permanecerá cerrado este lunes

Debido a las condiciones climáticas.

Las autoridades a cargo del Paso Internacional Cristo Redentor han comunicado el cierre total del corredor para este lunes 18 de agosto, debido a un frente de inestabilidad que afectará la alta montaña con fuertes nevadas.

Esta medida, de carácter preventivo, busca garantizar la seguridad de los viajeros ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan en la zona.

Según el comunicado oficial, se prevé que las precipitaciones nivales comiencen a partir de las 13:00 horas de este lunes y se extiendan hasta la madrugada del martes. Si bien las nevadas afectarán principalmente el sector argentino del paso, el tránsito quedará suspendido en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

El cierre se mantendrá al menos hasta la mañana del martes, momento en que las autoridades evaluarán la situación y determinarán si las condiciones son propicias para reabrir el corredor.