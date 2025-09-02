El paso a Chile está habilitado

En las primeras horas de este martes 2 de setiembre de 2025, las autoridades del Sistema Cristo Redentor comunicaron que el túnel internacional que conecta Mendoza con Chile está habilitado en ambos sentidos para transportes de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Desde la Coordinación de Frontera volvieron a recomendar que los viajeros particulares y transporte de cargas interesados en monitorear el estado de las rutas de montaña, tanto del lado argentino como el chileno, lo hagan a través de las cuentas de X (Twitter) @UPFronterizos y CFLosLibertador.

Debido a las condiciones de inestabilidad climática en Alta Montaña, las autoridades nacionales anunciaron que el Paso Internacional Los Libertadores es permanentemente monitoreado para mantener la seguridad de quienes lo transiten.

El paso está habilitado para transporte de cargas, ómnibus y particulares. Portación obligatoria de cadenas.