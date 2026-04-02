El Intendente Emir Andraos puso en valor las obras en el Manzano Histórico de cara a Semana Santa

Tunuyán ajusta los últimos detalles de una agenda turística, cultural y religiosa que tendrá al Manzano Histórico como uno de sus principales escenarios. Entre el 2 y el 5 de abril, el paraje concentrará buena parte de las actividades previstas para el fin de semana largo, con propuestas para turistas y familias que eligen la montaña en estas fechas.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Emir Andraos puso el foco en las obras ejecutadas en el distrito de Los Chacayes y en la necesidad de seguir fortaleciendo la infraestructura turística. “Hace un tiempo ya que venimos haciendo inversiones importantes para el ordenamiento, para mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios”, afirmó. En esa línea, explicó que una de las prioridades fueron los campings, por tratarse de espacios de alta demanda durante fines de semana largos, vacaciones y fechas especiales.

Según detalló, el año pasado se avanzó sobre el camping 3 con trabajos de renovación eléctrica y este año la intervención principal se concentró en el camping 2, ubicado en el ingreso del predio. Allí se ejecutó una renovación de la red eléctrica, con nuevas luminarias, tomas y condiciones de seguridad, además de la incorporación de 42 fogoneros, mobiliario, cestos, señalética y un baño adaptado para personas con discapacidad. “Hemos hecho la renovación total del camping, toda la red eléctrica nueva, con nueva luminaria, con nuevas tomas y con todas las normas de seguridad”, resumió el jefe comunal.

El intendente sostuvo además que la meta no fue solo mejorar instalaciones, sino también ordenar el uso del espacio y optimizar la experiencia de quienes llegan al lugar. “Le estamos dando, con la señalética y con el ordenamiento del camping, para que el vecino o el turista venga, sepa dónde tiene que estacionar el auto, sepa cuál es su espacio y sepa cuál es su fogón”, señaló. A esas intervenciones se suman otras mejoras que el municipio ya había anticipado en la previa de Semana Santa, entre ellas un nuevo pórtico de ingreso en el Camping Número 1, nuevos fogones, bancos, cestos de residuos, señalización y el avance de la segunda etapa de remodelación del minianfiteatro.

También remarcó que buena parte de las tareas fueron ejecutadas con personal municipal, en articulación con el Dirección de Obras, y enmarcó la intervención dentro de una estrategia de fortalecimiento del Manzano como uno de los destinos más importantes de Tunuyán. En paralelo, el municipio trabaja en un esquema de funcionamiento vinculado a la seguridad y a la demanda. En ese sentido, indicó que se están incorporando cámaras y que el predio cuenta con cobertura durante las 24 horas. Además, adelantó que para este fin de semana largo los tres campings estarán habilitados.

Otro de los puntos que subrayó el intendente fue la relación entre la inversión pública y la actividad económica que genera el turismo. Planteó que el crecimiento del Manzano requiere una articulación sostenida entre el Estado y el sector privado, ya que el movimiento turístico impacta en una red amplia de prestadores vinculados a la gastronomía, el hospedaje, las cabalgatas, el alquiler de bicicletas y otros servicios. “De nada sirve que el Estado haga un esfuerzo y ponga todo su aparato para atender bien si el privado no lo hace o viceversa”, sostuvo.