El INTA La Consulta invita a productores y vecinos a disfrutar del «Día del Campo»

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria abrirá sus puertas este jueves a las 9 de la mañana con una jornada a campo dedicada al cultivo de orégano. La actividad fue anunciada por la ingeniera Luciana Poggi, representante del INTA La Consulta, durante su participación en el programa radial Amanecidos 101.9 FM con Darío Peñaloza.

La propuesta está abierta a todo el público interesado, especialmente a productores de la región, y apunta a mostrar en el campo las distintas variedades de orégano con las que trabaja el organismo. Entre ellas se encuentran materiales ya inscriptos por INTA y otras líneas que aún están en etapa de evaluación.

Durante la jornada, el equipo técnico explicará cómo analizan el rendimiento de cada variedad y cuáles son los parámetros de calidad que exige el mercado. Uno de los ejes centrales es mejorar la producción con alto contenido de aceite esencial, una de las características más valoradas por los compradores.

Según detalló Poggi, el objetivo es observar tanto el desempeño agronómico —es decir, cuánto rinde cada planta en condiciones reales de cultivo— como la respuesta comercial. “No solo importa que el productor tenga buen rendimiento, sino también que el producto final cumpla con las exigencias del comprador”, fue uno de los conceptos que dejó la especialista en la entrevista.

En cuanto al manejo del cultivo, desde INTA explicaron que la cosecha en el campo experimental se realiza de manera manual y también con una cortadora eléctrica. Sin embargo, en la práctica productiva habitual, muchos productores utilizan segadora, dejan el material un día en el campo para orearse y luego lo retiran para iniciar el proceso de secado y acondicionamiento.

La jornada permitirá ver en vivo esas diferencias de manejo y debatir sobre estrategias para optimizar tiempos, costos y calidad final. En un contexto donde el Valle de Uco busca diversificar su matriz productiva, el orégano aparece como una alternativa con potencial de crecimiento, especialmente si se logra mejorar la concentración de aceite y estandarizar la calidad.

Desde INTA remarcaron que el encuentro será una oportunidad para intercambiar experiencias, evacuar dudas técnicas y fortalecer el vínculo entre la investigación y los productores locales.