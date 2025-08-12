El INDEC dará a conocer esta semana el dato de la inflación

Se estima que pueda rondar el 2%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el índice de inflación de julio y, según estimaciones oficiales, el número rondaría el 2%, levemente por encima del 1,6% registrado en junio.

El informe se publicará a las 16 horas y estará acompañado por las cifras de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la Canasta Básica Total (CBT) y el relevamiento de salarios.

En el Gobierno confían en que la suba de precios se mantenga contenida, aunque especialistas advierten que podría haber un leve repunte debido al incremento del dólar y de los combustibles, factores que suelen impactar en los alimentos y en los costos de transporte.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Ejecutivo sostiene que su política económica apunta a dos ejes: bajar la inflación y alcanzar el superávit fiscal.

En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró la siguiente evolución:

Enero: 2,2%

Febrero: 2,4%

Marzo: 3,7%

Abril: 2,8%

Mayo: 1,5%

Junio: 1,6%

Desde el oficialismo destacan la tendencia a la desaceleración, aunque economistas y organizaciones de consumidores señalan que los aumentos en servicios, alquileres y tarifas no siempre se ven reflejados en las cifras oficiales, y que el poder adquisitivo de las familias sigue bajo fuerte presión.